Sokağa çıkma yasağında balkonlar şenlendi !

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği kentlerde pazar günü de sessizlik hakimdi. 64 milyon kişinin yaşadığı kentlerde fırıncılar ekmek dağıttı, belediyeler de sokak hayvanları besledi. Evlerinin balkonlarında konser verenler de vardı halay çekenler de... Temizlik görevlileri de boş kalan sokak ve caddeleri temizledi.

48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul, Kadıköy’de yaşayan müzisyen Hakan Kaya (sağda) ile Alper Kalaycıklıoğlu komşuları için balkonda konser verdi.