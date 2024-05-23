Sokak hayvanları için iki günde 100 bin imza

Sokak hayvanlarının barınaklarda toplatılıp, 30 gün içinde sahiplendirilmeyenlerin öldürüleceği yönünde bir yasa hazırlandığı haberleri üzerine Change.org'da başlatılan kampanyayı iki günde 100 binin üzerinde kişi imzaladı.

Sokak köpekleri hakkında hazırlanan yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Teklifin içeriğinde sokak köpeklerinin toplatılıp, 30 gün süre zarfında sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması planlandığı iddiasının basına yansımasının ardından, hayvan hakları savunucuları teklife tepki gösterdi. Change.org'da 'Katliama Hayır' başlığıyla başlatılan kampanyayı, iki gün içerisinde 100 binin üzerinde kişi imzaladı.

Sokak köpeklerinin popülasyonunun artışında, belediyelerin 20 yıldır kısırlaştırma görevini gerektiği gibi yapmamasının da rolü olduğu vurgulanan kampanyada, hayvanları öldürmenin sorunu çözmeyeceği vurgulanıyor.

Kampanyayı başlatan Didem Kurtoğlu “Hayvanları öldürmek popülasyon sorununu çözmeyeceği gibi bizim ülkemize yakışan bir yöntem de değil. Bize acilen kalıcı çözümler lazım, katliam değil" diyerek çözümün kısırlaştırma seferberliği yapılması ve evcil hayvan satışının yasaklanmasından geçtiğini savundu.

Kampanyayı imzalayanlar da yorumlarıyla planlanan yasa tasarısına tepki gösterdi. İmzacı Nilgün Kızılkaya, "Her canlının eşit yaşam hakkı vardır. Görevini yapmayan kurumların cezası masumlara kesilmemeli" dedi. Mert Hünkar ise “Yüzlerce canın katledilmesine sessiz kalamam. Bu bir vahşettir hiçbir vicdan bunu kabul edemez" diye konuştu.