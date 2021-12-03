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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 3 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 187 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 3 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testin sonucuna göre 21 bin 495 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 20 bin 193 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs vaka
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