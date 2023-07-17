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Suriye sınırında 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

Suriye sınırında 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'te görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı msb türkiye sınır pkk
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