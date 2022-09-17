  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tahıl sevkiyatında iki gemi daha yola çıktı

Tahıl sevkiyatında iki gemi daha yola çıktı

Tahıl sevkiyatında iki gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında iki geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan hareket eden gemilere ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından iki gemi daha hareket etti. Ayrıca, hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan yedi geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacaktır.

 

Etiketler Tahıl sevkiyatı rusya Türkiye ukrayna gemi tahıl gemisi tahıl sevkiyatı gemisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TSK'dan subaylık şartları için ''nikahsız birlikte yaşayanlar'' maddesi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu iğrenç hakareti görmemezlikten gelmedi!
İnternetten ''ikinci el ürün'' satışları için emsal karar!
Ay sonunu getiremeyip ''denize düşen'' vatandaş, cebindeki ''yılana'' sarıldı
Yardım kömürlerini internetten satışa çıkardılar
Yunan hücum botundan Türk balıkçıya ''ölümüne'' taciz anı kamerada
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray taraftarını kızdıran sözler
Galatasaray'ın yıldızı Icardi' eşi Wanda Nara'yla ilgili olay iddia
Şok eden ucuza sosyal konut hesabı: ''850 bin TL'lik ev 52 milyon TL olacak''
Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ''mini'' şov!