Tahıl sevkiyatında iki gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında iki geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan hareket eden gemilere ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından iki gemi daha hareket etti. Ayrıca, hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan yedi geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacaktır.