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TBMM'ye bir grup daha geliyor: 2 siyasi parti birleşiyor

TBMM'ye bir grup daha geliyor: 2 siyasi parti birleşiyor
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TBMM'de milletvekili sayıları nedeniyle grup kuramayan Deva Partisi ile Demokrat Parti birleşme kararı aldı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile Demokrat Parti’nin TBMM’de 20 milletvekili ile ortak grup kuracak yeter sayıya ulaştığını belirtti. Yaklaşık 25 vekil ile grup kurmayı planladıklarını ifade eden Enginyurt, “Ekim ayında göreceğiz inşallah” dedi.

Enginyurt, CHP’den milletvekili transfer etme gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurguladı. İYİ Parti’den ayrılan ve partisinden mutsuz olan bazı milletvekilleri ile diyalog kurarak 25 civarında bir grup oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. “Ne DEVA ne Demokrat Parti, Meclis’te konuşma hakkımız yok. Grubumuz olmadığı için 1 dakika bile konuşamıyoruz” dedi.

Enginyurt, Meclis’te konuşacak çok kabiliyetli isimlerin olduğunu belirtti. Demokrat Parti’den Salih Uzun ve Haydar Altıntaş, DEVA’dan Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Yeneroğlu gibi isimlerin farklı kesimlere hitap eden hümanist bir dünya görüşüne sahip olduklarını ifade etti.

GRUP KURMA HEDEFİ VE BEKLENTİLER

Enginyurt, 20 milletvekiline ulaştıklarını ancak bu sayının yeterli olmadığını, en az 20’yi aşan bir sayıya ulaşmak istediklerini belirtti. “Ekim ayında göreceğiz inşallah. Beceriksizlik olursa bizden kaynaklanmıştır” dedi.

Demokrat Parti ve DEVA’nın TBMM’de toplamda 18 milletvekili bulunuyor. Meclis’te grup kurmak için 20 vekil yeterli oluyor. Her iki partinin, en az 2 milletvekili transfer etmesi durumunda grup kurma planının önünde herhangi bir engel kalmayacak.

 

Etiketler deva partisi demokratik parti TBMM meclis birleşme kararı
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