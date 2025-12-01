  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tek adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç

Tek adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç

Tek adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç
Güncelleme:

ASAL Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olası adaylığında dair yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

ASAL Araştırma, 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce kazanır mı" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarında hangi partinin seçmeninin ne yanıt verdiğine dair istatistikler de paylaşıldı. 

Ankette CHP seçmenlerinin %17,9'u Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adayı olması durumunda seçimleri kazanamayacağını savunurken, AK Parti, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti ile birlikte diğer partilerin seçmenlerinin de tavrı belli oldu.

Bu sonuçlara göre AK Parti seçmeninin %9,4'ü, MHP seçmeninin ise yüzde 6,1'i Özel'in olası adaylığından zaferle çıkacağını öne sürdü.

İşte o anketin sonuçları:

ASAL Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olası adaylığında dair yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

 

text-ad
Etiketler cumhurbaşkanlığı anketi cumhurbaşkanlığı seçimi anketi Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylık özgür özel asal asal araştırma son anket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2026 yılı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve memur zamları kuruşu kuruşuna hesaplandı 2026 yılı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve memur zamları kuruşu kuruşuna hesaplandı Sosyal medyanın fenomeni yıllardır 2 cinayetin firarisi çıktı! Aranırken yaptıkları 'pes' dedirtti Sosyal medyanın fenomeni yıllardır 2 cinayetin firarisi çıktı! Aranırken yaptıkları 'pes' dedirtti Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı! Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı! Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı! Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı! Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi! Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi! Trendyol 1. Lig maçında Türk futbol tarihine geçen kırmızı kart! Trendyol 1. Lig maçında Türk futbol tarihine geçen kırmızı kart! İstanbul'un lüks rezidansına operasyon: Daireden çıkanlar polisi de şoke etti İstanbul'un lüks rezidansına operasyon: Daireden çıkanlar polisi de şoke etti Yandaş medyada kavga var! İki eski AK Partili milletvekili yazar birbirine girdi! Yandaş medyada kavga var! İki eski AK Partili milletvekili yazar birbirine girdi! İşçinin makatına ''şaka'' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı! İşçinin makatına ''şaka'' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı! Kış turizminin cenneti Uludağ'dan kahreden haber: Kaybolan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti! Kış turizminin cenneti Uludağ'dan kahreden haber: Kaybolan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti!
Sel ve heyelan herşeyi yuttu: Ölü sayısı 400'ü aştı! Sel ve heyelan herşeyi yuttu: Ölü sayısı 400'ü aştı! Sergen Yalçın kararını verdi: Tamam mı, devam mı ? Sergen Yalçın kararını verdi: Tamam mı, devam mı ? Türkiye'nin ''çakarlı gazetecileri'' tek tek ifşa edildi; tepkiler çığ oldu! Türkiye'nin ''çakarlı gazetecileri'' tek tek ifşa edildi; tepkiler çığ oldu! Komşunun pitbullu biri 1,5 diğeri 5 yaşındaki iki çocuğu hastanelik etti! Komşunun pitbullu biri 1,5 diğeri 5 yaşındaki iki çocuğu hastanelik etti! Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isim 2026 yılı asgari ücret tahminini açıkladı Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isim 2026 yılı asgari ücret tahminini açıkladı Çıkan yangında 7 işçi korkunç bir şekilde can vermişti, tutuklu patron hayatını kaybetti! Çıkan yangında 7 işçi korkunç bir şekilde can vermişti, tutuklu patron hayatını kaybetti! Togg’da 1 milyon TL'ye sıfır faiz kampanyaları başladı Togg’da 1 milyon TL'ye sıfır faiz kampanyaları başladı 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı geri döndü; hakkındaki o iddiayı da doğruladı! 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı geri döndü; hakkındaki o iddiayı da doğruladı! Önce yağmur, sonra kar ardından da güneş... Hava durumu kafa karıştırmaya devam ediyor! Önce yağmur, sonra kar ardından da güneş... Hava durumu kafa karıştırmaya devam ediyor! Bakan Yerlikaya trafikteki ters yön teröristlerinin yeni cezasını açıkladı! Bakan Yerlikaya trafikteki ters yön teröristlerinin yeni cezasını açıkladı!