Tek adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç

ASAL Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olası adaylığında dair yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

ASAL Araştırma, 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce kazanır mı" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarında hangi partinin seçmeninin ne yanıt verdiğine dair istatistikler de paylaşıldı.

Ankette CHP seçmenlerinin %17,9'u Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adayı olması durumunda seçimleri kazanamayacağını savunurken, AK Parti, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti ile birlikte diğer partilerin seçmenlerinin de tavrı belli oldu.

Bu sonuçlara göre AK Parti seçmeninin %9,4'ü, MHP seçmeninin ise yüzde 6,1'i Özel'in olası adaylığından zaferle çıkacağını öne sürdü.

İşte o anketin sonuçları: