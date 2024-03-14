Terör örgütü PKK'ya ait 11 sığınak ve 2 depo imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, PKK teröristlerinin kullandığı 11 sığınak ve 2 depo tespit edilerek imha edildi. Bu sığınaklarda mühimmat ve yaşam malzemeleri bulunduğu belirlendi.

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlarla devam ediyor. Son olarak Lice ilçesi kırsalındaki jandarma operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı ve içerisinde mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirilen 11 sığınak ve 2 depo, imha edildi.

İÇİNDEKİ YAŞAM MALZEMELERİ İLE BİRLİKTE İMHA EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu gerçekleştirildi.



Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve 2 depo tespit edildi. Yapılan aramalarda 1 top mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 12 bin fişek, 1 uzun namlulu tüfek şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği yanaklığı, 139 kilo esrar, 22 tüp, 76 uyku tulumu, 2 akü, 3 terörist kıyafeti, 8 çadır, 1 panço, 23 jelikan bidon, 1 kömür sobası, 3 pil bloğu, 1 rüzgar ölçer cihazı, 2 video oynatıcı, 3 şarj adaptörü, 1 el feneri, 2 şemsiye, 3 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınaklar, depo içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.