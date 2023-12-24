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Terör örgütüne ağır darbe! hepsi imha edildi

Terör örgütüne ağır darbe! hepsi imha edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik ‘Kahramanlar-35’ operasyonlarında; 10 ilde 58 mağara ve sığınağın imha edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BTÖ mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen ‘Kahramanlar-35’ operasyonlarında 10 ilde 58 mağara ve sığınağın yok edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 139 tim ve bin 812 Jandarma Personelinin katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti. Yerlikaya paylaşımının devamında çok sayıda anti-tank, roketatar ve lav silahı ile obüs mühimmatı ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

 Paylaşımında operasyonların Kürtün, Dörtyol, Belen, Payas, Baykan, Şırnak-Merkez, Gabar, Silopi, Çukurca, Dicle, Ovacık, Bestler-Dereler, Silvan, Ergani, Elbistan, Savur, Betüşşebap ve Gercüş kırsalında düzenlendiğini belirten Yerlikaya, “15 kg patlayıcı madde, 20 kg amonyum nitrat, 58 adet fünye, ‘Patlayıcı maddelere yerleştirmek üzere’ 10 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet mavzer tüfeği, 1 adet 105 mm obüs mühimmatı, 1 adet 120 mm top mühimmatı, 15 adet rpg-7 roketatar mühimmatı, 13 adet anti-tank mühimmatı, 19 adet EYP ’El Yapımı Patlayıcı’, 10 adet el bombası, 168 adet pil, 1568 adet çeşitli cinste ve ebatta mühimmat, ele geçirildi” dedi

Etiketler terör terör örgütü imha darbe
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