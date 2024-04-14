Terör örgütünün finans kaynağına ağır darbe
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Terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisinin eklenmesiyle, 19 ilde gerçekleştirilen Bozdoğan-25 operasyonunda 49 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütüne yönelik 19 ilde düzenlenen Bozdoğan-25 operasyonunun detaylarını duyurdu.
Operasyonun terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olduğu belirten Yerlikaya, 49 kişinin yakalandığını açıkladı.
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