Terör propagandasına geçit yok: 40 kişi gözaltına alındı
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptığı tespit edilen 40 şüpheli sosyal medyadan gözaltına alındı.
Şırnak'ta Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde yaptığı şafak operasyonunda 40 kişiyi gözaltına almıştı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
40 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmesi üzerime gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süreçleri devam ederken, 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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