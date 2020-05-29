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  3. 29 Mayıs 2020 08:06

THY açıkladı; uçaklarda oturma düzeni böyle olacak

THY Genel Müdürü Ekşi, "Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır" açıklamasında bulundu.

THY açıkladı; uçaklarda oturma düzeni böyle olacak
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçaklarda yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

 "Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebeplerle henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır. Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC, ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."

 

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