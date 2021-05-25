TL'deki değer kaybı büyüyor: Dövizde bir rekor daha geldi

Piyasalar yeni güne Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'ın görevden alınma haberiyle başlarken, dolar, euro ve altındaki yükseliş de sürüyor. İşte piyasalardan son rakamlar...

Piyasalarda Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar 8,40 TL'den, Euro 10,32 TL'den, Sterlin ise 11,93 TL'den işlem görürken, gram altın 508 TL seviyesinde. Gümüş ise 7,47 TL'den işlem görüyor. Bitcoin ise yeniden yükselişe geçti ve 38 bin 238 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Doları karşısında bugün son 4,5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,2262’yi gören euro, Türk Lirası karşısında da tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Euro/TL, bugün düne göre yüzde 0,5 artışla 10,3202 seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Bundan önceki rekor 14 Mayıs’ta 10,3044 ile kırılmıştı.

Dolar/TL kuru ise bugün 8,40 civarında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda dolar, beklentilerin altında açıklanan ABD verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faizlerin sabit tutulacağına yönelik açıklamalarının yatırımcıların enflasyon nedeniyle faizlerin artacağına yönelik endişelerini bastırmasıyla son dönemlerde seyrettiği aralığın en düşük seviyesinde.

Onsu 1.883 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 504/508, çeyrek altın 817/834, Cumhuriyet altını ise 3.365/3.400 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3860 lira, euronun satış fiyatı ise 10,2490 lira olmuştu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı. Yerine Semih Tümen atandı.Resmi Gazete’de mart ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Ardından dört başkan yardımcısından biri olan Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Mustafa Duman atandı.

Moody's'ten gelişen piyasalar değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelişen piyasalarda toparlanma işaretlerinin olmasına karşın ülkelerin ve finansal olmayan şirketlerin kredilerinde stres göstergelerinin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti. Moody's'ten yapılan açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen 107 gelişen ülkenin yüzde 73'ünün "yatırım yapılabilir" not seviyesinin altında kaldığı, yüzde 31,8'inin ise kredi notu görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

Kripto paralarla ilgili dikkat çeken gelişme

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, CoinDesk tarafından düzenlenen bir video konferans etkinliğinde, merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Brainard Fed'in merkez bankası dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdığını bildirdi.

Elon Musk yine Bitcoin'i ''gazladı''

Yaptığı Twitter paylaşımlarıyla kripto para piyasalarını bir aşağı bir yukarı hareketlendiren Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Bitcoin piyasasıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi.Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.

Kripto paraları ''tehlikeli'' ilan ettiler

İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesinin sorularını yanıtlayan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

Çin, 18 Mayıs'ta finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.