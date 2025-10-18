  1. Anasayfa
  3. Tokat'tan kahreden haber: Bir asker şehit oldu

Tokat'tan kahreden haber: Bir asker şehit oldu

Tokat'tan kahreden haber: Bir asker şehit oldu
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Tokat'ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner’in, eğitim sırasında rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı. 

DHA

