Trans birey cinayetinde şantaj iddiası

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 'Diloş' takma adlı, trans birey İ.Y.'i tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen E.P.'nin tutuklu yargılandığı davada tanık olarak dinlenen gazino işletmecisi C.Y. adlı kadın, "İ., bana ilişki anını videoya çektiğini ve sanıktan bu görüntüler karşılığında 50 bin lira isteyeceğini söyledi. Ben de kendisine 'Böyle bir şeye gerek yok, ailesini severiz' dedim" diye konuştu.

Olay, 5 Aralık 2018 günü meydana geldi. İddiaya göre, E.P., ormanlık alanda tartıştığı trans birey İ.Y.'yi(26) tabancayla vurdu. Yaralanan Y., önce Gökçebey Devlet Hastanesi'ne, ilk müdahalesinin ardından da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götütüldü. İ.Y. , tedavi altına alındığı hastanede olaydan 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Gözaltına alınarak, tutuklanan E.P., ifadesinde cinayetten 3 gün önce ilişkide bulunduğu Y.'nin kendisinden ilişki anına ait görüntüler olduğunu söyleyerek, para istediğini söyledi.

İ.Y.'ye ait cep telefonunda da E.P.'den görüntü karşılığında para istendiğine dair kayıtlar bulundu. P. hakkında haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık E.P. ile ölen İ.Y.'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanığın kendisine söz verilmesine rağmen susmayı tercih ettiği duruşmada gazino işletmecisi C.Y. adlı kadın tanık olarak dinlendi. Ölen İ.Y.'in zaman zaman yanında çalıştığını anlatan ve E.P. ile ilişkide bulunduğunu kendisine gösterdiği videodan öğrendiğini ifade eden C.Y., şöyle konuştu:

"Bana, video karşılığında sanıktan para isteyeceğini söyledi. Ben Gerek yok, ailesini severiz dedim. O da 'Tamam' dedi, konuyu kapattı. Ama sonrasını bilmiyorum. Olay günü İ.Y., Ertan ve Ş.P. isimli arkadaşla mesire alanına gittik. Ertan, İ.'a 'Sen kendini rezil mi edeceksin?' dedi. Aralarında konuşurken, silah sesi duydum. İ.'ın kaçtığını gördüm. Ertan arabasına binip, gitti. Ben elime fener alıp, İ.'ı aradım ama bulamadım. İş yerine geldiğimde jandarma haber verdi. Hastaneye gittim. Bana, görüntülerin olduğu telefonu verme karşılığında sanıktan 50 bin lira isteyeceğini söylemişti" dedi.

Diğer tanık Ş.P. ise olay anında havanın karanlık ve yağmurlu olması nedeniyle E.P.'ın silahı ateşlediğini görmediğini söyledi.

Mahkeme, tanık beyanlarına karşı avukatlara süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.