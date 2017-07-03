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  3. 03 Temmuz 2017 22:45

TSK PYD mevzilerine bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar ile PYD mevzilerine bomba yağdırdı.

TSK PYD mevzilerine bomba yağdırdı
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Kilis’te sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile PYD mevzileri vuruldu.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te akşam saatlerinde sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüs topları ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki PKK’nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 20’ye yakın atış gerçekleştirildi. Top atışlarının sesi Kilis kent merkezinden de duyuldu.

İHA

tsk , kilis , çnra , suriye , pyd , mevzi