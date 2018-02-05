TSK'dan Afrin açıklaması: ''Bir tankımız isabet aldı''

TSK'dan yapılan açıklamada, bir tank PYD tarafından vurulduğu, personel zayiatının ise olmadığını bildirdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki operasyonda bir Türk tankının isabet aldığını, olayda ölen ya da yaralanan asker olmadığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 5 Şubat 2018 tarihinde Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır. Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır" denildi.