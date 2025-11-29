  1. Anasayfa
  Türk Telekom eMağaza'da hızlı ve kolay alışveriş dönemi başlıyor

Türk Telekom eMağaza’da hızlı ve kolay alışveriş dönemi başlıyor

Türk Telekom eMağaza’da hızlı ve kolay alışveriş dönemi başlıyor
Güncelleme:

Türk Telekom, dijital kanallar üzerinden sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom eMağaza ile web sitesi üzerinden akıllı telefon, tablet, akıllı saat, kulaklık gibi birçok teknolojik ürünü Türk Telekom güvencesi altında, faturaya ek taksit ve ödeme kolaylıklarıyla müşterilere sunuyor. Türk Telekom eMağaza’dan yapılan alışverişlerde ürünler, hızlı teslimat ve ücretsiz kargo avantajıyla kullanıcılarla buluşturuluyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Dijital dönüşümün lokomotifi Türk Telekom, müşterilerini teknolojik ürünlerle buluşturmak üzere geliştirdiği Türk Telekom eMağaza ile online alışveriş dönemini başlattı.

Çok sayıda akıllı telefon, tablet ve aksesuarlar faturaya ek taksit ve ödeme avantajıyla Türk Telekom eMağaza’da  

Türk Telekom eMağaza web sitesinde yer alan geniş ürün yelpazesiyle; akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklık gibi teknolojik ürünleri Türk Telekom güvencesiyle kullanıcılara sunuyor. Online alışveriş deneyimini kolaylaştıran eMağaza’da yer alan ürünler faturaya ek 12 aya varan taksit imkânıyla kullanıcılara sunuluyor. Lansmana özel avantajlı ödeme seçeneklerinin de yer aldığı eMağaza’dan yapılan alışverişlerde ürünler hızlı teslimatla ve ücretsiz kargo ile müşterilere ulaştırılıyor. Müşteriler, ihtiyaçlarına en uygun alışverişi yapmak için https://emagaza.turktelekom. com.tr/tr adresini ziyaret ederek birkaç adımda kolaylıkla istediği ürünü satın alabiliyorlar.

