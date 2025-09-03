  1. Anasayfa
Türk Telekom Raunt’la YKS 2025’te 35 öğrenci ilk 100’de yer aldı
Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonunu eğitimin her alanına taşıyan Türk Telekom, iştiraki Sebit ile gençlerin geleceğine yön vermeye devam ediyor.

Sebit’in Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık süreçleri için geliştirdiği eğitim çözümü Raunt, öğrencilere YKS 2025’te büyük başarı kazandırdı. Gençlerin sınav yolculuğuna yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş eğitim modeliyle eşlik eden Raunt’la sınava hazırlanan 35 öğrenci Türkiye genelinde ilk 100’de yer alırken 150 öğrenci ise ilk 1000’e girdi. Raunt’un online olarak sunduğu “Bire Bir Rehberlik” sistemi hem sınava hazırlık sürecinde hem de tercih döneminde eğitim profesyonelleri, uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla öğrencilere doğru tercihler yapmaları konusunda fayda sağladı. Yapay zekâ teknolojileriyle kişiye özel eğitim olanakları sunan Raunt; zengin içerikleri, YKS hazırlığında en çok tercih edilen basılı kaynakları ve 400 binden fazla çözümlü soru havuzu desteğiyle öğrencilerin sınav sürecini farklı kaynak arayışına girmeden tamamlamalarında önemli rol oynadı. 

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatları boyunca desteklemeye devam ediyor. Öğrencilere kişiselleştirilmiş dijital öğrenme deneyimi sunan Sebit’in YKS süreci için geliştirdiği Raunt’la sınava hazırlanan 35 öğrenci YKS 2025’te ilk 100’de yer alırken 92 öğrenci ilk 500’e, 150 öğrenci ise ilk 1000’e girdi. 

Yapay zekâ destekli eğitim başarıya giden yolu kişiselleştiriyor

“Bire Bir Canlı Rehberlik” uygulaması, yapay zekâ teknolojileriyle desteklenerek geliştirilen eğitim modelleri ve Sebit’in 37 yılı aşkın deneyimini aktardığı Raunt; YKS sürecinde öğrencilerin her an yanında oldu.  Üç farklı çalışma stratejisi sunarak kişiye özel çalışma planı hazırlayan Raunt’un yapay zekâ sistemi; öğrenci bir konuda çok iyiyse “Sorulara Yüklen”, zorlandığı kısımlar varsa “Eksiklerini Gider”, yetersiz olduğu konu varsa “Sıfırdan Çalış” yönlendirmeleriyle doğru çalışma stratejisinin belirlenmesini sağlıyor. Yapay zekâ, öğrencilerin deneme sınavlarını testlerdeki yanlışlarına göre güncelliyor ve yeni çalışma planı sunuyor.

Raunt’ta “Bire Bir Rehberlik”le tercih dönemi kolaylaştı

Sebit’in YKS hazırlık ürünü Raunt, sunduğu “Bire Bir Rehberlik” uygulamasıyla alanında profesyonel uzmanları hem sınava hazırlık sürecinde hem de tercih döneminde online görüşmelerde öğrencilerle bir araya getirdi. Sınav kaygısı ve stresini yönetmek ve doğru yönlendirmeleri yapmak için tecrübeli psikolog ve psikolojik danışmanlar hazırlık sürecinde öğrencilerle canlı bağlantıyla görüşürken tercih döneminde de doğru üniversite ve bölüm seçimlerinde onlara destek oldular. Öğrenciler, yıl boyunca merak ettikleri sorulara alanında uzman profesyoneller yardımıyla cevap buldu.

Öğrenciler; Raunt sayesinde bin saatten fazla ders anlatım videosu, tamamı çözümlü 400 binden fazla soru, YKS ile benzer nitelikte ve Türkiye sıralamasını gösteren 15 YKS denemesi, 50’den fazla Türkiye’nin en güçlü test yayınları, çıkmış eski sorular ve daha birçok içeriğe farklı kaynak arayışına girmeden kolayca ulaşabiliyor.

