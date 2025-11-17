Türk Telekom Sebit’le öğrencilerin başarısına eşlik ediyor

Türkiye’nin dijitalleşme sürecine öncülük eden Türk Telekom, iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit’in sunduğu eğitim çözümleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom’un iştiraki ve öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, sunduğu eğitim çözümleriyle öğrencilerin başarısına eşlik ediyor. Canlı dersler, rehberlik yayınları, kişiye özel yönlendirmeler ve yıl boyu bire bir rehberlik desteği gibi tüm ihtiyaçlara yönelik yapay zekâ destekli çözümler sunan Sebit; eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin en büyük destekçisi olacak.

Türk Telekom’un teknoloji bilgi birikimini öğrenciler için kullanarak eğitimde dijitalleşmeye öncülük eden Sebit; ortaokul öğrencilerine Vitamin, LGS’ye hazırlanan öğrencilere ise Vitamin LGS’yle katkı sağlıyor. YKS’ye hazırlanan öğrenciler ise Raunt’la dijital ve basılı kaynaklara ulaşabiliyor. Sebit’in eğitim çözümlerinden Vitamin LGS'yi kullanarak LGS’ye hazırlanan 120 öğrenci birbirinden özel başarı hikâyeleri yazarak sınavda tam puan aldı. Raunt’la YKS’ye hazırlanan öğrencilerden 35’i ise ilk 100’de yer alarak büyük başarılara imza attı.

Dijital ve basılı ürünlerle sınav desteği

Vitamin LGS ve Raunt’la sınavlara hazırlanan öğrenciler; başka bir kaynak arayışına gerek olmadan basılı setler, dijital içerikler, yıl boyu bire bir rehberlik ve destek ürünlerini bir arada kullanabiliyor. Ayrıca Vitamin Kitapları, öğrencilerin konuları kalıcı öğrenmelerine katkı sağlıyor. Sınava hazırlık ürünlerinin yanı sıra Sebit’in okuduğunu anlama, dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini geliştirerek okuma hızını artıran ürünü Hızlıgo’yla öğrenciler sınav başarılarını yükseltiyor. Ortaokul öğrencilerinin matematik derslerine katkı sağlaması için geliştirilen DinamikMAT'da sınırsız sayıda soru üretebilme becerisiyle öğrencilerin hatasız ve hızlı işlem yapma becerilerini geliştiriyor. Özel okulların eğitim ortamının dijitalleşmesinde 21. yüzyıl eğitimine yönelik çözümler sunan Sebit’in ürünü Sebit VCloud ise şu an Türkiye’deki binlerce özel okulda yüz binlerce öğrenci tarafından kullanılıyor. Sebit VCloud ürünü yeni çağın tüm eğitim dinamiklerini okullara kazandırmayı hedefliyor.

37 yılı aşkın deneyimle dijitalleşmede başarı

Sebit; 37 yılı aşkın deneyimiyle öğretmenlerden öğrencilere, velilerden okul idarecilerine kadar geniş bir kesime kişiselleştirilmiş eğitim desteği sunuyor. Ar-Ge çalışmalarıyla eğitimin dijitalleşmesine öncülük eden Sebit, kapsamlı ve güncellenen müfredatla tam uyumlu çözümleriyle başarıya katkı sağlıyor. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar her yaşta öğrenci için referans kaynaklar sunan Sebit’in ürünlerine https://www.sebit. com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

Kullanıcılardan tam not

Sebit’in öğrenciler tarafından sevilerek kullanılan eğitim ürünleri küresel bir pazar araştırma firması tarafından yapılan araştırmaya göre kullanıcılardan tam puan aldı. Bir yere bağlı kalmadan, zamandan ve mekândan bağımsız olarak ders kaynaklarına erişilebilmesi, öğrencilerin öğrenme hızına göre istedikleri konuları diledikleri kadar tekrar edebilmeleri ve öğrencilere sunulan bire bir rehberlik hizmetleri Sebit ürünlerinin en sevilen özellikleri arasında yer alıyor.

Türk Telekom kullanıcılarına taksit fırsatı

Sebit ürünleri, Türk Telekom müşterilerine özel olarak Türk Telekom faturasına ek 24 ay taksit imkânıyla satın alınabiliyor.