  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türk Telekom Sebit’le öğrencilerin başarısına eşlik ediyor

Türk Telekom Sebit’le öğrencilerin başarısına eşlik ediyor

Türk Telekom Sebit’le öğrencilerin başarısına eşlik ediyor
Güncelleme:

Türkiye’nin dijitalleşme sürecine öncülük eden Türk Telekom, iştiraki ve Türkiye’nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit’in sunduğu eğitim çözümleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom’un iştiraki ve öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, sunduğu eğitim çözümleriyle öğrencilerin başarısına eşlik ediyor. Canlı dersler, rehberlik yayınları, kişiye özel yönlendirmeler ve yıl boyu bire bir rehberlik desteği gibi tüm ihtiyaçlara yönelik yapay zekâ destekli çözümler sunan Sebit; eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin en büyük destekçisi olacak. 

Türk Telekom’un teknoloji bilgi birikimini öğrenciler için kullanarak eğitimde dijitalleşmeye öncülük eden Sebit; ortaokul öğrencilerine Vitamin, LGS’ye hazırlanan öğrencilere ise Vitamin LGS’yle katkı sağlıyor. YKS’ye hazırlanan öğrenciler ise Raunt’la dijital ve basılı kaynaklara ulaşabiliyor. Sebit’in eğitim çözümlerinden Vitamin LGS'yi kullanarak LGS’ye hazırlanan 120 öğrenci birbirinden özel başarı hikâyeleri yazarak sınavda tam puan aldı. Raunt’la YKS’ye hazırlanan öğrencilerden 35’i ise ilk 100’de yer alarak büyük başarılara imza attı.

Dijital ve basılı ürünlerle sınav desteği

Vitamin LGS ve Raunt’la sınavlara hazırlanan öğrenciler; başka bir kaynak arayışına gerek olmadan basılı setler, dijital içerikler, yıl boyu bire bir rehberlik ve destek ürünlerini bir arada kullanabiliyor. Ayrıca Vitamin Kitapları, öğrencilerin konuları kalıcı öğrenmelerine katkı sağlıyor. Sınava hazırlık ürünlerinin yanı sıra Sebit’in okuduğunu anlama, dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini geliştirerek okuma hızını artıran ürünü Hızlıgo’yla öğrenciler sınav başarılarını yükseltiyor. Ortaokul öğrencilerinin matematik derslerine katkı sağlaması için geliştirilen DinamikMAT'da sınırsız sayıda soru üretebilme becerisiyle öğrencilerin hatasız ve hızlı işlem yapma becerilerini geliştiriyor. Özel okulların eğitim ortamının dijitalleşmesinde 21. yüzyıl eğitimine yönelik çözümler sunan Sebit’in ürünü Sebit VCloud ise şu an Türkiye’deki binlerce özel okulda yüz binlerce öğrenci tarafından kullanılıyor. Sebit VCloud ürünü yeni çağın tüm eğitim dinamiklerini okullara kazandırmayı hedefliyor. 

37 yılı aşkın deneyimle dijitalleşmede başarı 

Sebit; 37 yılı aşkın deneyimiyle öğretmenlerden öğrencilere, velilerden okul idarecilerine kadar geniş bir kesime kişiselleştirilmiş eğitim desteği sunuyor. Ar-Ge çalışmalarıyla eğitimin dijitalleşmesine öncülük eden Sebit, kapsamlı ve güncellenen müfredatla tam uyumlu çözümleriyle başarıya katkı sağlıyor. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar her yaşta öğrenci için referans kaynaklar sunan Sebit’in ürünlerine https://www.sebit. com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

Kullanıcılardan tam not 

Sebit’in öğrenciler tarafından sevilerek kullanılan eğitim ürünleri küresel bir pazar araştırma firması tarafından yapılan araştırmaya göre kullanıcılardan tam puan aldı. Bir yere bağlı kalmadan, zamandan ve mekândan bağımsız olarak ders kaynaklarına erişilebilmesi, öğrencilerin öğrenme hızına göre istedikleri konuları diledikleri kadar tekrar edebilmeleri ve öğrencilere sunulan bire bir rehberlik hizmetleri Sebit ürünlerinin en sevilen özellikleri arasında yer alıyor. 

Türk Telekom kullanıcılarına taksit fırsatı

Sebit ürünleri, Türk Telekom müşterilerine özel olarak Türk Telekom faturasına ek 24 ay taksit imkânıyla satın alınabiliyor. 

text-ad
Etiketler türk telekom Türk Telekom Sebit sebit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Feyyaz Yiğit ilk kez açıkladı: Gibi dizisi neden bitti ? Feyyaz Yiğit ilk kez açıkladı: Gibi dizisi neden bitti ? Kamu bankasında skandal iddia: ''Vatandaşların hesapları boşaltıldı'' Kamu bankasında skandal iddia: ''Vatandaşların hesapları boşaltıldı'' Nagehan Alçı'dan ''otel odasında görüşme'' iddiasına ilk yanıt Nagehan Alçı'dan ''otel odasında görüşme'' iddiasına ilk yanıt ''TRT'ye çıkacağım'' demişti CHP'li milletvekili dediğini böyle yaptı ''TRT'ye çıkacağım'' demişti CHP'li milletvekili dediğini böyle yaptı Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel etkinlikte Türkiye'nin sır noktasında 7 heyecanlandıran keşif! Atatürk'ün ölüm yıldönümüne özel etkinlikte Türkiye'nin sır noktasında 7 heyecanlandıran keşif! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Hasan Can Kaya'yı hedef aldı, Kaya'dan yanıt geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Hasan Can Kaya'yı hedef aldı, Kaya'dan yanıt geldi Yaya geçidince bir çocuğa çarpıp öldüren trafik canavarı aracını bırakıp kaçtı! Yaya geçidince bir çocuğa çarpıp öldüren trafik canavarı aracını bırakıp kaçtı! Kasım ayının son seçim ve geçim anketlerinin sonuçları açıklandı Kasım ayının son seçim ve geçim anketlerinin sonuçları açıklandı Yaptığı diktatör anketi sonrası gözaltına alınan akademisyene ilk duruşmada tahliye Yaptığı diktatör anketi sonrası gözaltına alınan akademisyene ilk duruşmada tahliye Acun Ilıcalı Filen Sultanı'nı açıkladı... Survivor 2026'da bir yarışmacı daha belli oldu Acun Ilıcalı Filen Sultanı'nı açıkladı... Survivor 2026'da bir yarışmacı daha belli oldu
Evine kombi için servis çağırmak istedi, başına gelmeyen kalmadı! Evine kombi için servis çağırmak istedi, başına gelmeyen kalmadı! Milyonlarca memur ve emekliye yeni yıl zammında yılbaşı sürprizi mi geliyor ? Milyonlarca memur ve emekliye yeni yıl zammında yılbaşı sürprizi mi geliyor ? Ekranların sevilen sunucusu bu sefer de makyajsız haliyle olay oldu Ekranların sevilen sunucusu bu sefer de makyajsız haliyle olay oldu NASA ''Vay be. Güzelliğini yaşayın'' demişti... Türkiye'nin eşsiz cenneti dilek eşyalarıyla doldu NASA ''Vay be. Güzelliğini yaşayın'' demişti... Türkiye'nin eşsiz cenneti dilek eşyalarıyla doldu Neşeli Günler filmi gerçek oldu: Boşandığı turşucu eşinin tam karşısına turşucu açtı Neşeli Günler filmi gerçek oldu: Boşandığı turşucu eşinin tam karşısına turşucu açtı Denemek için ekmişti, şimdi kilosunu 600 bin TL'den satıyor! Denemek için ekmişti, şimdi kilosunu 600 bin TL'den satıyor! Okulda gizli kamera rezaleti! Öğrencilerin ve öğretmenlerin tuvaletinden gizli kamera çıktı! Okulda gizli kamera rezaleti! Öğrencilerin ve öğretmenlerin tuvaletinden gizli kamera çıktı! THY'den yeni indirimli bilet kampanyası... Biletler 1.000 TL'den başlıyor! THY'den yeni indirimli bilet kampanyası... Biletler 1.000 TL'den başlıyor! Jeoloji mühendisinden hibrit önerisi: ''10 şiddetindeki depreme bile dayanıklı'' Jeoloji mühendisinden hibrit önerisi: ''10 şiddetindeki depreme bile dayanıklı'' Elon Musk'a Hatay'dan rakip çıktı... Minik dahi Amerikan üniversitesinden davet aldı Elon Musk'a Hatay'dan rakip çıktı... Minik dahi Amerikan üniversitesinden davet aldı