Türk Telekom'dan 5G Uyumlu Akıllı Cihazlarda ve Yeni Nesil Aksesuarlarda Kasım Fırsatları

Türk Telekom’dan 5G Uyumlu Akıllı Cihazlarda ve Yeni Nesil Aksesuarlarda Kasım Fırsatları
Güncelleme:

Türkiye’nin dijital dönüşümünde lokomotif rol üstlenen Türk Telekom, yenilikçi teknolojileri zengin ürün portföyü ve avantajlı teklifleriyle müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Türkiye’yi 5G ve ötesi teknolojilere hazırlayan Türk Telekom, kasım ayı boyunca 5G uyumlu akıllı telefonlarda ve çeşitli teknolojik ürünlerde müşterilerine ödeme kolaylığı sağlıyor. 5G’de abone başı en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olan Türk Telekom, cihaz kampanyaları ile müşterilerini 5G ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Türk Telekom, Apple, Samsung, Xiaomi ve Tecno markalarının 5G uyumlu akıllı telefonların yanı sıra tablet, akıllı saat ve bluetooth kulaklık gibi birçok teknolojik ürünü avantajlı fiyatlar ve taksitli ödeme seçenekleriyle Türk Telekom mağazaları ve eMağaza’da satışa sunuyor.

Türkiye’yi 5G ve ötesine hazırlayan teknoloji şirketi Türk Telekom, müşterilerinin yenilikçi teknolojileri deneyimleyebilmesi için hayata geçirdiği kampanyalar ile zengin ürün portföyünü avantajlı fiyatlarla sunuyor. Türk Telekom, 5G uyumlu akıllı telefonları ve yeni nesil aksesuarları Kasım Fırsatları Kampanyası dahilinde Türk Telekom mağazalarında ve eMağaza’da avantajlı fiyatlarla müşterilerle buluşturuyor. 

5G uyumlu cihazlarda avantajlı ödeme koşulları

Türk Telekom mağazalarında ve online satış kanalı olan eMağaza’da; 5G uyumlu akıllı telefonlar arasında Apple, Samsung, Tecno markalarının birden fazla modelinde Kasım Fırsatları Kampanyasına özel avantajlı teklifler yer alıyor. Yeni nesil aksesuarlarda ise Hifiture, Lecoo, S-Link, İnteya, TCL ve Hiking’in ürünleri satışa sunuluyor. 30 Kasım’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 12 aya varan taksit imkânının yanı sıra cihazlarda 5 bin TL’ye varan indirim avantajı ve peşin ödeme seçeneklerinde çeşitli indirim fırsatları yer alıyor. 

