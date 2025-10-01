  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türk Telekom’un gençlik markası Selfy festival coşkusunu Selfyfest ile kampüslere taşıyor

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy festival coşkusunu Selfyfest ile kampüslere taşıyor

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy festival coşkusunu Selfyfest ile kampüslere taşıyor
Güncelleme:

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, gelenekselleşen festivaliyle eğlenceyi, müziği sporu ve teknolojiyi üniversite kampüslerinde öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom’un gençlerin her anına değer katan gençlik markası Selfy, kampüslerde yeni dönem heyecanını birbirinden özel etkinliklerle yaşatıyor. Selfy Fest’25, bu yıl 2-23 Ekim tarihleri arasında Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Isparta, İzmir ve Antalya’da ‘Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste’ konseptiyle düzenlenecek. Festival kapsamında Fatma Turgut, Haluk Levent, Zeynep Bastık, Mert Demir ve Murat Dalkılıç en sevilen şarkılarını seslendirirken, DJ performansları ve üniversite kulüplerinin müzik grupları da ana sahnede performans sergileme fırsatı yakalayacak. Ayrıca öğrenciler, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle (AR) oynanan yeni nesil spor dallarından HADO Turnuvası’nda mücadele edecek. 

Konserler, yarışmalar ve birbirinden özel aktiviteler

Yedi farklı şehirde yüz binlerce öğrencinin katılacağı Selfyfest’25, konserlerle sınırlı kalmıyor. Selfy3X3 Basketbol Turnuvası, HADO Turnuvası, sürpriz hediyeli yarışmalar ve birbirinden heyecanlı aktiviteler festival alanlarında üniversiteliler ile buluşacak. Kampüslerde gün boyu sürecek etkinliklerle gençler, her anın keyfini doyasıya çıkaracak.

Üniversitelerin en iyi basketbolcuları Selfy3X3’te sahne alacak

Selfyfest’25’te, ‘Selfy3X3’ Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek. Tek pota konseptiyle üçer kişiden oluşan takımlar üniversitelerinde birinci olmak için oynayacak. Her üniversitenin birinci olan takımı, 23 Ekim’de Antalya’da düzenlenecek olan Büyük Final’de üniversitelerini temsil edecek. Şampiyon olan takım ödül olarak A Milli Basketbol Takımı’nın İstanbul’da oynayacağı bir maçta Türk Telekom tarafından ağırlanacak. 

Selfy Fest’25 etkinlik takvimi;

2 Ekim Perşembe- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Fatma Turgut) 

6 Ekim Salı- Diyarbakır Dicle Üniversitesi (Mert Demir) 

9 Ekim Perşembe- Gaziantep Üniversitesi (Fatma Turgut)

13 Ekim Salı- Kayseri Erciyes Üniversitesi (Mert Demir)

17 Ekim Cuma- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (Haluk Levent)

21 Ekim Salı- İzmir Ege Üniversitesi (Zeynep Bastık)

23 Ekim Perşembe- Antalya Akdeniz Üniversitesi (Murat Dalkılıç)

text-ad
Etiketler Selfy türk telekom
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu şimdi de Güllü'nün mal varlığını açıkladı! Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu şimdi de Güllü'nün mal varlığını açıkladı! BYD'den Türkiye'de satılan araçlarına zam yağmuru! BYD'den Türkiye'de satılan araçlarına zam yağmuru! Ekim ayının ilk seçim anketi açıklandı: Birinci parti değişti! Ekim ayının ilk seçim anketi açıklandı: Birinci parti değişti! Trabzon açıklarında bulunmuştu: Denize indirilip imha edildi! Trabzon açıklarında bulunmuştu: Denize indirilip imha edildi! Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Emniyet'ten ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek uygulama: Radar yerleri tek tek açıklandı Emniyet'ten ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek uygulama: Radar yerleri tek tek açıklandı Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu! Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! 30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım hakkında sürpriz karar 30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım hakkında sürpriz karar
İstanbul'da büyük yangın: Alevler 4 binaya sıçradı, 1 bina çöktü İstanbul'da büyük yangın: Alevler 4 binaya sıçradı, 1 bina çöktü Üniversitede mide bulandıran taciz iddiası: Öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı Üniversitede mide bulandıran taciz iddiası: Öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı Yıkıcı bir depremin beklendiği ilimizde inşa edilen yeni hastanenin güvenlik sistemi dikkat çekti Yıkıcı bir depremin beklendiği ilimizde inşa edilen yeni hastanenin güvenlik sistemi dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı'ndan Cem Küçük'e ''KAAN'' yalanlaması Cumhurbaşkanlığı'ndan Cem Küçük'e ''KAAN'' yalanlaması Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşünün en çok etkilediği sektör belli oldu Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşünün en çok etkilediği sektör belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Diziyle ilgili itirafı olay oldu! Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Diziyle ilgili itirafı olay oldu!