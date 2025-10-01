Türk Telekom’un gençlik markası Selfy festival coşkusunu Selfyfest ile kampüslere taşıyor

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, gelenekselleşen festivaliyle eğlenceyi, müziği sporu ve teknolojiyi üniversite kampüslerinde öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom’un gençlerin her anına değer katan gençlik markası Selfy, kampüslerde yeni dönem heyecanını birbirinden özel etkinliklerle yaşatıyor. Selfy Fest’25, bu yıl 2-23 Ekim tarihleri arasında Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Isparta, İzmir ve Antalya’da ‘Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste’ konseptiyle düzenlenecek. Festival kapsamında Fatma Turgut, Haluk Levent, Zeynep Bastık, Mert Demir ve Murat Dalkılıç en sevilen şarkılarını seslendirirken, DJ performansları ve üniversite kulüplerinin müzik grupları da ana sahnede performans sergileme fırsatı yakalayacak. Ayrıca öğrenciler, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle (AR) oynanan yeni nesil spor dallarından HADO Turnuvası’nda mücadele edecek.

Konserler, yarışmalar ve birbirinden özel aktiviteler

Yedi farklı şehirde yüz binlerce öğrencinin katılacağı Selfyfest’25, konserlerle sınırlı kalmıyor. Selfy3X3 Basketbol Turnuvası, HADO Turnuvası, sürpriz hediyeli yarışmalar ve birbirinden heyecanlı aktiviteler festival alanlarında üniversiteliler ile buluşacak. Kampüslerde gün boyu sürecek etkinliklerle gençler, her anın keyfini doyasıya çıkaracak.

Üniversitelerin en iyi basketbolcuları Selfy3X3’te sahne alacak

Selfyfest’25’te, ‘Selfy3X3’ Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek. Tek pota konseptiyle üçer kişiden oluşan takımlar üniversitelerinde birinci olmak için oynayacak. Her üniversitenin birinci olan takımı, 23 Ekim’de Antalya’da düzenlenecek olan Büyük Final’de üniversitelerini temsil edecek. Şampiyon olan takım ödül olarak A Milli Basketbol Takımı’nın İstanbul’da oynayacağı bir maçta Türk Telekom tarafından ağırlanacak.

Selfy Fest’25 etkinlik takvimi;

2 Ekim Perşembe- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Fatma Turgut)

6 Ekim Salı- Diyarbakır Dicle Üniversitesi (Mert Demir)

9 Ekim Perşembe- Gaziantep Üniversitesi (Fatma Turgut)

13 Ekim Salı- Kayseri Erciyes Üniversitesi (Mert Demir)

17 Ekim Cuma- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (Haluk Levent)

21 Ekim Salı- İzmir Ege Üniversitesi (Zeynep Bastık)

23 Ekim Perşembe- Antalya Akdeniz Üniversitesi (Murat Dalkılıç)