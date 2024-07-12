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Türkiye ile ABD'nin F-16 anlaşmasında sürpriz değişiklik

Türkiye ile ABD'nin F-16 anlaşmasında sürpriz değişiklik
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Türkiye ile ABD arasındaki 23 milyar dolarlık F-16 anlaşmasında azaltmaya gidildi.

Türkiye ile ABD arasındaki 23 milyar dolarlık F-16 sözleşmesinde küçülmeye gidildi. Türkiye, bazı parçaları yerel olarak üretmek için ofset anlaşması arayacak.

2021'den beri 40 jet alma, filo modernize etme çalışmaları devam ediyordu. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bugün yapılan bilgilendirmeye göre ABD ile F-16 satışına ilişkin görüşme gerçekleştirildiği belirtilmiş, yapılan açıklamada konunun NATO zirvesinde ele alınacağı vurgulanırken şu ifadeler kullanılmıştı:

“Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Etiketler abd türkiye f-16 anlaşma
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