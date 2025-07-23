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Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter Typhoon anlaşması imzalandı

Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter Typhoon anlaşması imzalandı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelerek Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı.

Türkiye ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları bugün ortak bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bu belge ile ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırdığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve İngiltere Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-İngiltere ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, İngiltere-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır."

DHA

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Etiketler Eurofighter Typhoon MSB milli savunma bakanlığı İngiltere türkiye savaş uçağı
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