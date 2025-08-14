Türkiye ve Gürcistan'dan ortak operasyon: 14 suçlu yakalandı

  1. Anasayfa
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakaladıklarını belirterek Gürcistan’da yapılan çalışmalar ve aranan şahısların yerinin belirlenmesi sonrası operasyonun düğmesine basılarak Türkiye'nin aradığı 14 şahsın Gürcistan’da tek tek yakalandığını vurguladı.

"Kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların ülkemize iade işlemleri başlatıldı" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma bulundurma'" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E. Y. suç örgütü üyesi B.K. isimli şahıs, 'Ticari Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. ve E.O. isimli şahıslar, 'Nitelikli yağma, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, nitelikli hırsızlık ve yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.B. isimli şahıs, 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs, 'Tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S. isimli şahıs, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs, 'Hırsızlık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs, 'Suç örgütü kurma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'A. G.' suç örgütü üyesi T.G. isimli şahıs, 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Y. ve A.Y. isimli şahıslar, 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs , 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan A.T.G. isimli şahıs ve 'Kasten Öldürme' suçundan ulusal seviyede aranan U.B. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Ülkemiz ve Gürcistan Polis Teşkilatı ekiplerine teşekkür ediyorum.

Yapılan bu operasyon, uzun yıllardır sürdürülen yakın iş birliği tecrübemizin en somut örneklerinden biri.
Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar."

