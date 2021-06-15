Türkiye'de 35 milyonuncu doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 35 milyonuncu doz aşının vurulduğu haberini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 35 milyonuncu doz aşının vurulduğu haberini duyurdu.
Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.
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