Türkiye'de evliler ve bekarlarla ilgili yeni araştırma: 2 kat daha fazla...

İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Ağ Haritası Platformu, Türkiye'deki oyun oynama alışkanlığı haritasını çıkardı.

Bekarların evlilere oranla 2 kat daha fazla oyun oynadığı ortaya çıktı. Bu tespit, İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Ağ Haritası Platformu'nun yayımladığı Türkiye’de ‘Oyun Oynama Alışkanlığı’ adındaki bir raporda yer aldı. Yayımlanan rapora göre, Türkiye’de yaşayanların yüzde 73,1’i oyun oynama alışkanlığına sahip değilken yüzde 26,9’unun bir oyun oynama alışkanlığı bulunuyor.

Oyun oynama alışkanlıklarında yaş istatistiği göz önüne alındığında 15-17 yaş arasındaki gençlerde oyun oynama alışkanlığı yüzde 47,6 olarak kayda geçerken, oynamayanların oranı ise yüzde 52,4 oldu. Yapılan araştırmaya göre yaş ortalaması yükseldikçe oyun oynama alışkanlığı da düşüyor.

EVLİ VE BEKAR OLANLARIN ARASINDA FARK! EN ÇOK OYNANAN OYUN TÜRLERİ İSE...

Raporda göze çarpan bir diğer veri ise evli ve bekar olanların arasındaki fark. Medeni durumu evli olanlarda oyun oynama alışkanlığı yüzde 18,8 olarak kaydedilirken bekarlarda ise bu oran 35,3 oldu.

Sosyal Ağ Haritası Platformunun bir başka raporu ise ‘En Çok Oynanan Oyun Türleri’ raporu. Bu raporda dikkat çeken en önemli araştırma konusu ise oyun oynayan kişilerin savaş ve silah oyunu tercih etmesi. Rapora göre, oyun oynayanların yüzde 58,2’si savaş ve silah oyunu tercih ediyor. Bu oranı yüzde 28,8 oranı ile strateji oyunları takip ederken yüzde 20,1 oranla kağıt ve taş oyunları üçüncü sırada yer alıyor. Kelime oyunu oynayanların oranı yüzde 18,9, araba yarışı oynayanların oranı yüzde 17,9, spor oyunları oynayanlar yüzde 16,5, çiftlik oyunu oynayanların yüzde 10,7, diğer oyunları oynayanların oranı ise yüzde 1,2.