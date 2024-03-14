Türkiye'nin gururu yerli TİHA, AKINCI bir kez daha 12'den vurdu

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testini başarıyla tamamladı. Atış testi AKINCI'nın üzerindeki kameradan saniye saniye görüntülendi.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın paylaşımında, atış testine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X'teki paylaşımında, "Milli teknolojimizle çizdiğimiz rotada gururla ilerliyoruz. İHA-122 füzemiz, AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.