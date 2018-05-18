Turşunun içinden bakın ne çıktı...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri yaptıkları aramada turşu basılmış bidonun içerisinde uyuşturucu madde ile karşılaştı.

Bodrum’un Güvercinlik Mahallesindeki jandarma kontrol noktasında Diyarbakır’dan gelen bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipleri turşu bidonu içerisinde uyuşturucu madde yakaladı. 24 saat yol kontrolü yapan Jandarma ekiplerine narkotik kopeği 'Çimen' de katıldı. Bir otobüste ekiplerle beraber arama yapan narkotik köpeği bir yolcunun çantasına tepki göstermeye başladı. Çantası aranan M.M.T, turşu bidonu içerisinde siyah poşete sarılmış ve çikolata kabı içerisine gizlenmiş vaziyette 15 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak M.M.T gözaltına alındıktan sonra yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.