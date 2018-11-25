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  3. 25 Kasım 2018 09:14

Tuzla'da AVM'de korkutan yangın

Tuzla'da E-5 Karayolu kenarında bulunan bir AVM'de yangın çıktı.

Tuzla'da AVM'de korkutan yangın
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Tuzla'da E-5 Karayolu kenarında bulunan bir alışveriş merkezinin çatı kısmında yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgilere göre yangın, E-5 kenarında bulunan bir alışveriş merkezinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bölgeye Tuzlave Pendik itfaiye grubu ekipleri sevk edildi.

Yangının AVM'nin çatı kısmında bir bacadan kaynaklandığı öğrenildi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

İHA

avm , tuzla , yangın
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