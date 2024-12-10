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Ücretsiz ve indirimli ulaşım hizmetlerinde gelir desteği artırıldı

Ücretsiz ve indirimli ulaşım hizmetlerinde gelir desteği artırıldı
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre özel gruplara ücretsiz ve indirimli ulaşım hizmeti sunan işletmelere verilen gelir desteğinin tutarında artışa gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, yönetmelik kapsamında gelir desteği ödemesinden yararlanan işletmecilere yapılan gelir desteği ödemesi artırıldı.

4736 sayılı Kanun kapsamında; engelliler, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü bireyler, devlet korumasındaki çocuklar ve sosyal yardım alan kişiler, kamu hizmetlerinde görev alanları, ücretsiz veya indirimli yararlandıran işletmelere; 

Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 3 bin 375 TL olan ödeme 4 bin 658 TL'ye, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 4 bin TL olan destek ödemesi 6 bin 210 TL'ye, 

Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 3 bin 375 TL olan destek ödemesi 4 bin 658 TL'ye,

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 2 bin 700 TL olan destek ödemesi ise 3 bin 726 TL'ye yükseltildi.

Etiketler Ücretsiz ve indirimli ulaşım hizmetleri gelir desteği Resmi Gazete
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