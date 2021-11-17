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Üniversite mezunu temizlik işçisi, şiir kitabı çıkardı

Üniversite mezunu temizlik işçisi, şiir kitabı çıkardı

Manisa'nın Şehzadeler ilçe belediyesinde temizlik işçisi Furkan Küçükkaya, unutmadığı aşkı için 7 yıl boyunca yazdığı şiir ve yazıları 'Kalbim Ellerine Sürgün' adlı kitapta topladı.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Furkan Küçükkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde okuduğu 2014 yılında gönlünü sınıf arkadaşına kaptırdı. Küçükkaya bir süre sonra 'Deniz kızı' lakabını taktığı kız arkadaşı tarafından aldatıldığını öğrendi. Bu süreçte zor günler geçiren Küçükkaya, hissettiklerini kağıda dökmeye başladı. 7 yıl boyunca şiir ve yazılar yazan Küçükkaya, bunları 'Kalbim Ellerine Sürgün' adlı topladı.

"OKULUM 2 YIL UZADI"

Aldatıldığını öğrendikten sonra çok zor günler geçirdiğini belirten Küçükkaya şunları söyledi: "Üniversitede hayatıma giren kız arkadaşım tarafından aldatıldım. Bazı geceler ağlıyor, bazı geceler yaşadıklarıma gülüyordum. Psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğim için üniversitedeki derslerime odaklanmakta zorlandım. Bu yüzden okulum 2 yıl uzadı. İçimde dolup taşan duyguları kağıda dökmeye başladım. Yazdığım bazı şiirleri ve yazıları öfkemden yaktığım anlar bile oldu. O günlerime ve sonrasına şahit olan arkadaşlarım yazdığımı görünce, yazdıklarımı kitap haline getirmem konusunda destek oldular. Bu şekilde bir kitap çıkarmaya karar verdim."

Etiketler Furkan Küçükkaya temizlik işçisi şiir kitabı aşk şiirleri
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