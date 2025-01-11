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Ünlü anketçiden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber

Ünlü anketçiden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber
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MetroPoll Araştırma'nın son anketinin sonuçlarını değerlendiren Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar AK Parti'nin oylarındaki değişiminin nedenlerini açıkladı.

Ünlü anket şirketi Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar aralık ayında AK Parti oylarındaki artışın nedenini açıkladı. Sencar, hükümetin Suriye politikasında dair araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.

Sencar, ankete dair, "Aralık ayında AKP oylarındaki artışın sebebi Suriye’deki gelişmeler. Ocak ayında ise muhtemelen emekli ve çalışanlara yapılan zam oranlarının etkisini göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Metropoll Araştırma'nın 14-21 Aralık tarihlerinde yaptığı Türkiye'nin Nabzı Aralık Ayı araştırmasına 28 ilde 1202 kişi katıldı.

Ankete katılanlara "Hükümetin Suriye politikasını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Çok başarılı bulanların oranı yüzde 11.1, başarılı bulanların oranı yüzde 30.7, başarısız bulanların oranı yüzde 36.2, çok başarısız bulanların oranı yüzde 12.1 oldu. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 9.9 oldu.

Toplamda hükümetin Suriye politikalarını başarılı bulanların oranı yüzde 41.8 olurken yüzde 48.3'ü ise başarısız bulduğunu belirtti.

İşte Özer Sencar'ın paylaştığı o anket sonucu:

MetroPoll Araştırma'nın son anketinin sonuçlarını değerlendiren Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar AK Parti'nin oylarındaki değişiminin nedenlerini açıkladı.

 

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