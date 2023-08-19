Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı bu yıl açmayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem projesinin test sürüşüne katıldı.

Uraloğlu, test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedeflediklerini açıkladı.

HATTA 8 İSTASYON OLACAK

Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hat, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma başlatılacak.

Projede ​Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, ​Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacak