Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı bu yıl açmayı hedefliyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem projesinin test sürüşüne katıldı.
Uraloğlu, test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedeflediklerini açıkladı.
HATTA 8 İSTASYON OLACAK
Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hat, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma başlatılacak.
Projede Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacak
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