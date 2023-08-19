  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı bu yıl açmayı hedefliyoruz

Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı bu yıl açmayı hedefliyoruz

Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı bu yıl açmayı hedefliyoruz
Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem projesinin test sürüşüne katıldı.

Uraloğlu, test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedeflediklerini açıkladı.

HATTA 8 İSTASYON OLACAK

Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hat, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma başlatılacak.

Projede ​Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, ​Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacak

Etiketler Uraloğlu Sirkeci-Kazlıçeşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En hızlı varyant! Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor
Okul alışverişi iki kat zamlandı! İşte okul alışverişinin bu seneki maliyeti
Fenerbahçe, Arsenal'den Thomas Partey'in durumunu sordu
Bakan Yerlikaya talimatı verdi: Hamsi değil, orkinoslarla uğraşın
Tehlike çanları İstanbul için çalıyor! Naci Görür bir kez daha uyardı: 100 bin binanın...
İslam Memiş gram altın için tarih verdi: Gram altın 2500 liraya çıkacak!
Diyanet'ten eski personelin iddialarına ilişkin açıklama
Gözaltına alınan Rapçi Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi
İstanbul'da riskli bina tarama sonuçları korkuttu: Binaların yarısı çürük!
Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech İstanbul'da