Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz aynı dizide buluştu

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yayına başlayan Disney Plus platformunun yeni dizisi Avcı'dan ilk kareler geldi. Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'in başrollerde oynadığı gerilim-suç-mizah türündeki dizinin çekimleri sürüyor.

Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Deniz dışında Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merakla beklenen; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi yakında Disney+’ta yerini alacak.