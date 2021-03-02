''Utanmasalar 'Yandaş Şirket' vergisi alacaklar''

CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili 22 milletvekilinin otoyol, köprü, tünel, havalimanı gibi projelerde yurt dışı kredileri için firmalara devlet garantisi verilmesini öngören kanun teklifine “Oldu da yandaş şirketler kredilerini ödeyemezse kim ödeyecek?” diyerek tepki gösterdi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na 22 AKP milletvekilinin imzasıyla “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” havale edildi. Teklifte geçiş garantili otoyol, köprü ve tünellerle; uçuş garantili havalimanlarıyla; hasta garantili şehir hastaneleri gibi projelerde şirketlerin yurt dışı kredilerine devletin garanti vermesinin önü açılıyor. Teklif maddesinde “15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış, ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin olarak özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da borç üstlenim anlaşmasında taraf olmasının sağlanması” deniyor.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı yazılı açıklama ile kanun teklifine tepki gösterdi. Başarır, ‘yandaş şirketler’ için vatandaşın cebine göz dikildiğini savunarak, “Vatandaşın cebine sürekli göz diken iktidar, ne yazık ki yandaş şirketler uğruna, vatandaşı daha da zor duruma düşürmekten hiç çekinmemektedir. Utanmasalar, ileride ‘yandaş şirket’ adı altında bir vergilendirme kalemi açacaklar. Akıldan, mantıktan, adaletten, hukuktan yoksun bu kanun değişikliği teklifi ileride yaşanılacak olan kara günlerin habercisidir” dedi.

"ŞİRKET ÖDEYEMEZSE, VERGİLERLE BEYEFENDİLERİN KREDİLERİ ÖDENECEK"

Başarır, yabancı sermayeden alınan kredilere ‘devletin kefil’ olacağını kaydederek, şunları belirtti:

“Oldu da yandaş şirketler kredilerini ödeyemezse kim ödeyecek? Halk! Halktan toplanan vergilerle beyefendilerin faiziyle birlikte kredileri ödenecek. Esnafa, çiftçiye, işçiye, emekliye, EYT’lilere, atanamayan öğretmenlere kulak tıkayan, ekonomik zorluklar nedeniyle intihar eden vatandaşlarımızı görmezden gelen İktidar, ne acıdır ki iş yandaş şirketlere geldi mi hem gözünü hem de kulağını dört açmaktadır. Bu getirilen teklif, biliyorum zor, ama umarım kanunlaşmaz. Komisyona sunulan bu teklif, düpedüz halkı sömürmekten başka bir şey değildir.”

ANKA