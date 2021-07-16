  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu aştı

Uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu aştı

Uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizde uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.

Öte yandan uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.

Etiketler aşı aşı sayısı ikinci doz aşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korona geçiren Seda Bakan'dan kötü haber
Satanlar da almayanlar da pişman! Fiyatlar uçtu
Prof. Dr. Demirtaş ''Cumhurbaşkanı adaylığı" teklifine bu yanıtı verdi
Fenerbahçe transferde gaza bastı: İşte son dakika transfer gelişmeleri
Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi
Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
Escobar taktiği tutmadı: Uçaktan atılan kokain yanlış eve düştü
Almanya'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 100'ü aştı, bin 300 kişi kayıp
Yıllardır atıl kalan arazilere diktiler... Dönümü 60 bin lira kazandırıyor
''Mehmet Beyler'' dikkat! Bedelli askerlik ücreti açıklandı