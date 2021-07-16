Uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizde uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.

Öte yandan uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.