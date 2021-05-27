Vaka sayısı kritik seviyede: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 27 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre Türkiye'de son 24 saatte, 8 bin 426 kişi koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 27 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 27 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 673 kişinin septomlu, 8 bin 426 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 183 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.