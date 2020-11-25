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  3. 25 Kasım 2020 18:41

Valilik uyardı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Manisa Valiliği: “Getirilmiş olan tedbir ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında daha çok artış yaşanmaya devam etmesi söz konusu olacağından yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Valilik uyardı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır
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Manisa’da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Manisa Valiliği, vatandaşlardan tedbiri bırakmamasını istedi. Valilikten yapılan açıklamada, “Son günlerde ülkemizin genelinde olduğu gibi İlimizde de Kovid-19 vaka sayılarında önemli artışlar yaşanmaktadır. Buna paralel olarak da ağır hasta sayılarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da sayısı artmaktadır. Kovid-19 salgınıyla mücadelede kapsamında vaka sayılarının düşürülebilmesi için esnafımıza ve vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Kovid-19 salgını kapsamında alınan tüm tedbir ve yasaklara uyulması, maske, sosyal mesafe ve hijyen hususlarında hassasiyet gösterilmesi salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

"YENİ TEDBİR VE KISITLAMA KARARLARI KAÇINILMAZ OLACAKTIR"
"Değerli Manisalılar, getirilmiş olan tedbir ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında daha çok artış yaşanmaya devam etmesi söz konusu olacağından yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple esnaf ve vatandaşlarımız tarafından mevcut tedbir ve yasaklara uyulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz” denildi.

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