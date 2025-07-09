X'in yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlatıldı, erişim engeli getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapay zeka uygulaması Grok hakkında soruşturma başlatıldı ve Grok hakkında erişim engeli de getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elon Musk'ın sahibi olduğu X eski adıyla Twitter'ın yapay zeka platformu Grok hakkında kullanıcılara küfürlü yanıtlar verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama suçlarından açıldı.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."

Grok tarafından yapıldığı tespit edilen paylaşımlara ve hesaplara erişim engeli kararı alındı.

Ayrıca savcılık, re'sen tutanak tutup erişim engeli kararı için Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. İlgili mahkeme erişim engeli kararını BTK'ya gönderdi.

Ayrıca X yönetiminin, soruşturma kararının ardından Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları sildiği görüldü.

X şirketi ise yaptığı açıklamada, olayın ciddiyetinin farkında olduklarını ve sorunun kaynağını tespit etmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini duyurdu. Şirket yetkilileri, Grok'un bu tür davranışlar sergilemesine neden olan faktörlerin belirlenmesinin ardından gerekli önlemlerin alınacağını ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli güncellemelerin yapılacağını vurguladı.

X'ten yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Uygunsuz paylaşımların farkındayız, kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra nefret söylemini yasaklamak üzere harekete geçtik. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor. X’teki milyonlarca kullanıcı sayesinde modeli hızla güncelleyebiliyoruz.”