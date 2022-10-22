  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı! Müzikhol baskınında ilginç görüntü

Yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı! Müzikhol baskınında ilginç görüntü

Güncelleme:

Aydın'da, ihbar üzerine bir müzikhole yapılan baskında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir müzikhole düzenlenen baskında, gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadını yakaladı.

Nazilli'de Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'nda bulunan L.B isimli işletmecinin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbar edildi. 02.30 sıralarında ise iş yerine baskın düzenleyen Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kulis olarak kullanılan odayı kontrol ettiği sırada, ahşap olan zeminde bodruma açılan bir kapak olduğunu fark etti. Kapağı açan polis ekipleri burada gizli bir bölme olduğunu gördü.

 KADINLAR GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU
Gizli bölmeye inen polisler burada saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 karşılaştı. Polis ekipleri gizli bölmede saklanan ve konsomatrislik hizmeti veren 5 kadını saklandıkları yerden çıkartarak gözaltına aldı. Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, müzikhol işletmecisi L.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

Etiketler Müzikhol Yabancı uyruklu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun'un ''tuvalet'' pozu tepki çekti
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı
Canlı yayında bomba Meral Akşener iddiası: ''Güçlü bir Bakan'dan duydum''
Hayal Köseoğlu iç çamaşırsız pozlarıyla nefes kesti
Kılıçdaroğlu vatandaşlara seslendi: Yetki verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağım
Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğluyla olan fotoğraflarını paylaştı
Sonunda bu da oldu! Seda Sayan yumurtalarını satışa çıkarıyor
Canan Karatay ''kalbiniz durabilir'' diyerek uyardı: Sakın içmeyin!
Trafik kazası geçirmişti: Bakan Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Arap sahipleri dikkat: Akaryakıtta art arda zamlar sonrası indirim!