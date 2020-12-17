Yeni Çağın Altını: Bitcoin

İlk olarak 22 Mayıs 2010 tarihinde 10,000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile para yerine kullanılan Bitcoin, günümüzde finansal enstrümanlar arasında yatırım amacıyla oldukça sık tercih ediliyor. Bitcoin’in son yıllardaki değer artışına geçmeden önce Altın ve Bitcoin arasındaki en belirgin farklara göz atalım.

Altın ve Bitcoin’in Üretim Hızları ve Miktarı

Altın fiziki bir maden olma özelliği nedeniyle yeraltından çıkartılarak çeşitli zenginleştirme ve metalürjik işlemler sonrasında kullanıma sunuluyor. Dünyada altın madenciliği sayesinde yıllık ortalama 2700 ton altın üretimi elde ediliyor.

Bitcoin alım ve satımı için gerçekleştirilen Bitcoin üretimi ise aynı altın üretiminde olduğu gibi madencilik sistemi ile işletiliyor. Tek fark, fiziksel üretim yerine Bitcoin kripto işlemler yani çeşitli matematiksel işlemlerin çözülmesi aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Ancak Bitcoin üretimi en fazla 21 milyon ile sınırlandırılıyor.

Altın ve Bitcoin’in Saklanma ve Transfer Edilmesi

Fiziki altın kasa ve yastık altı diye tabir ettiğimiz şahsi kullanım alanlarında saklanabildiği gibi, banka hesaplarında da online olarak saklanabiliyor. Ancak altın transferi için sadece bankalar arası gram altın hesaplarının kullanılması gerekiyor.

Türkiye’nin güvenilir kripto para borsalarından Barimeks’de kolay Bitcoin al işlemi ile online olarak Bitcoin alımı yapıldıktan sonra sahip olunan Bitcoin’ler online hesaplar üzerinde saklanarak yine online elektronik transferler aracılığı ile başka hesaplara aktarılması gerçekleşebiliyor. Altından farklı olarak Bitcoin sadece coin olarak değil, şahsi ve kurumsal hesaplara dilediğiniz döviz cinsi üzerinden de transfer edilebiliyor.

Altın ve Bitcoin’in Son Yıllardaki Değer Artışları

Finansal piyasalardaki enflasyon ve ekonomik kriz gibi olumsuz koşullar, altına olan talebi artırırken, Bitcoin fiyatları daha çok arz ve talebe göre şekilleniyor. 2011 yılında 1 ons altın ile 584 Bitcoin alınabiliyorken bu rakam 2020 yılına geldiğinde 0,09 Bitcoin’e kadar geriliyor. Bitcoin’e olan talebin gün geçtikçe artması, yeni çağın dijital altınının Bitcoin olduğunu herkese kanıtlamış oluyor.