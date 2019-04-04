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  4. 04 Nisan 2019 22:57

YSK'dan flaş Maltepe kararı ! Hepsi sayılacak...

Yüksek Seçim Kurulu, Maltepe'deki tüm sandıklarda İBB seçimine ait oy pusularının tümünün sayılmasına karar verdi.

YSK'dan flaş Maltepe kararı ! Hepsi sayılacak...
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümümün sayılmasına karar verdi.
 
Yapılan başvurular üzerine, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Bu bölgedeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oy pusulalarının sayımı devam ederken, İstanbul İl Seçim Kurulu 3 Nisan'da verdiği kararla sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.

Bunun üzerine, AK Partinin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'ya başvurarak, Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunda bütün sandıklarda büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımına başlandığını, birçok sandığın sayılarak tutanağa geçirildiğini belirtti.

Özel başvurusunda, İl Seçim Kurulunun 3 Nisan tarihli kararının kaldırılarak Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunun 2 Nisan tarihli iki kararının gereğinin devam ettirilmesine karar verilmesini istedi.

Talep üzerine toplanan YSK, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm oyların sayımına fiilen başlanmış olması nedeniyle İstanbul İl Seçim Kurulunun 3 Nisan 2019 tarihli kararının kaldırılmasına, Maltepe 2. ilçe Seçim Kurulunca tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümümün sayılmasına karar verdi.

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