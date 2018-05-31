Yıldırım kabusu sürüyor: 4 ölü, 4 yaralı

Türkiye'de son bir haftada yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi öldü 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Düşen yıldırımlar sonucu 7 günde 4 evde hasar oluşurken 2 ev kullanılmaz hale geldi.

KAHRAMANMAŞ'TA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Mustafa Körlü (49), yağmurdan kaçarak saklandığı ağaç kavuğuna yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi Soğucak mevkiinde meydana geldi. Aniden başlayan yağmurdan kaçan Mustafa Körlü, bir ağacın kovuğuna sığındı. Körlü, yağmurun bitmesini beklerken ağaca yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Körlü’nün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Körlü’nün cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜN AYNI İLÇEDE 2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Dün yine Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, tarlada çalışırken, üzerlerine yıldırım düşen 4 işçi yaralandı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

VAN'DA KORUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Van'ın Muradiye ilçesinde, evinin önünde yakınlarıyla sohbet ettiği sırada yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren güvenlik korucusu Savaş Gençer’in (26) cenazesi, dün düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

BİTLİS'TE DE 2 CAN ALDI

24 Mayıs'ta Bitlis'in Hizan ilçesindeki tarlasında koyun otlatan 18 yaşındaki Halit Erdal, ve yine aynı ilçede, merada koyunlarını otlatan Yusuf Kıdat (11), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

MANİSA'DA 4 EVE ZARAR VERDİ, KONYA'DA 2 EV YANDI

29 Mayıs'ta Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kavak ağacına düşen yıldırım sonrası ağacın çevresindeki 4 evde bulunan elektronik cihazlar arızalandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün gece yağan yağmur sırasında yıldırım düşmesi sonucu 2 katlı evde yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi.

HAYVANLAR DA TELEF OLDU

26 Mayıs'ta Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesinde yıldırım düşmesi sonucu 23 küçükbaş hayvan telef oldu.