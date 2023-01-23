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Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı

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Yılmaz Güney’in annesi Güllü Pütün’ün yıllar önce oğlu Yılmaz Güney için çektiği bir video yıllar sonra ortaya çıktı.

Yılmaz Güney’in dostu Tahir Yüksel’in yıllar önce Yılmaz Güney’in annesi Güllü Pütün ile bir araya geldiği videosu dikkat çekti. Pütün’ün oğlu için söyledi sözler ise anbean kaydedildi.

Yılmaz Güney ile ilgili her şeyi yakından takip eden Tahir Yüksel’in, Güllü Pütün ile gerçekleştirdiği röportajı binlerce kişi tarafından izlendi.

Etiketler yılmaz güney video yılmaz güney'in annesi
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