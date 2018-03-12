Ankara'da flaş otopark ücreti kararı !
Ankara'da flaş otopark ücreti kararı !
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandılar...
İzmir'de korkutan deprem ! Sallandılar...
Kana bulayacaklardı... 1 ton ele geçirildi !
Kana bulayacaklardı... 1 ton ele geçirildi !
Bakan Fakıbaba'dan şeker fabrikaları hamlesi
Bakan Fakıbaba'dan şeker fabrikaları hamlesi
Türk savunma sanayisi gözünü Katar'a dikti
Türk savunma sanayisi gözünü Katar'a dikti
E-Devlet'ten bir hizmet daha Taşınıyor...
E-Devlet'ten bir hizmet daha Taşınıyor...
İETT'de emekli şoförler göreve mi çağrıldı ?
İETT'de emekli şoförler göreve mi çağrıldı ?
S-400 füzeleri Türkiye'ye ne zaman teslim edilecek ?
S-400 füzeleri Türkiye'ye ne zaman teslim edilecek ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Mart 2018 18:37

Yolcu otobüsünde ele geçirildi

Amasya'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde iki yolcunun üzerinden uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde ele geçirildi
A+ A-

Amasya’nın Suluova ilçesinde polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde iki yolcunun üzerinde 998 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat ve hayvancılıkla uğraştıkları ilçede uyuşturucu madde sattıklarından şüphelenilen Turgay G. ile Adem Ş.’yi takibe alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’dan gelen bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinden 998 adet uyuşturucu hap çıkması üzerine ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alınan Turgay G. ile Adem Ş., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

amasya , adet , uyuşturucu , otobüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM