YPG’li teröristi linçten Türk askeri kurtardı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünün kontrolünü sağladı.

TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünün yanı sıra; aynı beldedeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi. Operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgeden gelen bir videoda ise sağ ele geçirilen teröristin köy halkı tarafından linç edilmek istenirken Türk askerleri tarafından kurtarıldığı görülüyor. “Tamam ben Türk askeriyim” diyen Özel Kuvvetler askeri teröristi kalabalığın arasından teslim alıyor. ÖSO askerleri de kalabalığı yatıştırıyor.



