Yüksek aidat kavgası: 5 yaralı

Zonguldak’ta yüksek aidat nedeniyle binada oturanlar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta komşuların yüksek aidat kavgası, hastanede bitti.

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Toplantı için bir araya gelen binada oturanlar arasında yüksek aidat nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile komşular birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis güçlükle tarafları ayırırken, kavga sırasında S.T., M.D. N.A., A.Ç. ve S.Ö. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

5 kişi tedavi sonrası taburcu olurken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.