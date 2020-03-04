Yunan polisi mültecilere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler, Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri, ateş açıp, TOMA ve gaz bombaları ile müdahale etti.

Edirne Valiliği, Yunan polisinin açtığı ateşte 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Sayın Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 Milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere 4 Mart 2020 Çarşamba günü ilimize gelmiştir. Program dahilinde saat 11.00’de Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, 1’i kasık bölgesinden, 1’i kafasından ve 1’i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.”

EDİRNE'YE AKIN ETTİLER

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en fazla yoğunluk, sınır kapısı çevresinde görülüyor. Geceleri soğuk havada ateş yakarak, ısınmaya çalışanların yanı sıra kuru ağaçları ve kütükleri kesen göçmenler, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor.







SİLAH SESLERİ DUYULDU, AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Sınır kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine önlem alan Yunan güvenlik güçleri, ateş açtı. Silah sesleri duyulurken, TOMA'dan tazyikli su sıkan Yunan güvenlik güçleri, gaz bombaları ile göçmenlere müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Atılan gaz bombalarından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler etkilenirken, nefes almakta zorluk çekenler oldu.

MİLLETVEKİLLERİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇILDI

Yunan askerlerinin mültecilere silahla müdahale ettiği anda İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’ndan bir grup milletvekili de bölgede inceleme yapıyordu.





Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yolun yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kapatılması nedeniyle sınır kesimine, göçmenler dışında kimse alınmıyor. Gazetecilerin, göçmenlerin olduğu bölgeye girişine izin verilmiyor.





Yunanların sınırda önlem alıp, sert müdahalede bulunmalarına rağmen göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Pazarkule ve İpsala sınır kapılarının önlerinden ayrılan göçmenler, Meriç Nehri'ni kullanarak, karşıya geçiyor. Edirne merkezde bir grup göçmen de Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşıp, karşı tarafa geçti.

Türkiye'den ayrılan sığınmacı sayısı açıklandı

YUNANİSTAN'DAN MEİS'E ASKERİ TAKVİYE

Türkiye'nin göçmenlere müdahale etmeme kararının ardından Antalya'nın Kaş ilçesi göçmenlerin Avrupa'ya gidiş noktalarından biri haline geldi. Edirne sınırından ve Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçemeyen Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu göçmenler, Kaş’a 3 mil uzaklıktaki Meis Adası’na ulaşabilmek için bölgeye geldi. Son bir haftada Meis Adası'na yaklaşık 100 göçmenin gittiği öğrenildi.





YUNAN DONANMASI TAKVİYE YAPTI

Meis Adası'nda 1 Yunan Sahil Güvenlik botunun görev yaptığı, göçmenlerin zodyak botlarla adaya çıkma çabaları üzerine Yunanistan’ın güvenlik tedbirlerini artırdığı öğrenildi. Adaya çıkan 100'ün üzerinde göçmenin ardından Yunan donanması, 2 hücumbotu bölgeye gönderdi. Meis Adası etrafında devriye gezen Yunan botu sayısı böylelikle 3’e ulaştı. Yerel kaynaklar, adaya asker takviyesi yapıldığını da kaydetti.





BÖLGEDEKİ KOYLAR BOŞ KALDI

Kaş’taki Üzümlü iskelesi, Seyrek Çakıl koyu ve dünyaca ünlü Kaputaş plajı, zodyak botların kolay indirilmesi ve Meis'e yakınlıkları nedeniyle göçmenlerin rotaları arasında yer alıyor.



Göçmenler için alternatif geçiş noktası olan Kaş’ın koyları ise bugün boş kaldı. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 33 Afgan, dün botlarını denize indirmiş ve çıkan rüzgar nedeniyle vazgeçmişti.