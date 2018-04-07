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  3. 07 Nisan 2018 15:31

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'ye Edirne'de yakalanan 2 Yunan askerini serbest bırakma çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'ye çağrı
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Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne'de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasıyla başlayan gerilim devam ederken, bugün de karşılıklı sert açıklamalar geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Documento gazetesine gönderdiği açıklamada Türkiye'ye iki askeri serbest bırakması çağrısını yineledi.

Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç Nehri'ndeki Karaağaç bölgesinde devriye gezen iki Yunan askeri, Türk tarafında geçtikten sonra yakalanmıştı.

Birinin teğmen, diğerinin de astsubay çavuş olduğu belirtilen askerler, ifadelerinde sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. Ancak iki asker, Mart ayında "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

YUNAN BAKANDAN KÜSTAH SÖZLER

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, neredeyse her gün Türkiye için küstah açıklamalarda bulunuyordu.

TÜRKİYE'DEN SERT CEVAP

Türkiye'de de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan attığı mesajlarla Yunanistan'a tepki gösterdi.

Bozdağ, "Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor" dedi.

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